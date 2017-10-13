Afganistan'da polis karakoluna saldırı meydana geldi: 5 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde Taliban örgütü militanlarınca gerçekleştirilen saldırıda iki polis ve üç korucu hayatını kaybetti.

Devlet Abad Emniyet Müdürü Nematullah Tofan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Devlet Abad'ın Çagatak bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Olayda iki polis ve üç korucunun hayatını kaybettiğini belirten Tofan, Taliban'ın saldırıyı düzenlemesinde karakoldaki örgüt bağlantılı bir polisin yardım ettiğini öne sürdü.

Taliban'dan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.