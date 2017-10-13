Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da polis karakoluna saldırı meydana geldi: 5 ölü

Devlet Abad ilçesinde Taliban militanlarının bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda iki polis ve üç korucu yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde Taliban örgütü militanlarınca gerçekleştirilen saldırıda iki polis ve üç korucu hayatını kaybetti.

Devlet Abad Emniyet Müdürü Nematullah Tofan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Devlet Abad'ın Çagatak bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Olayda iki polis ve üç korucunun hayatını kaybettiğini belirten Tofan, Taliban'ın saldırıyı düzenlemesinde karakoldaki örgüt bağlantılı bir polisin yardım ettiğini öne sürdü.

Taliban'dan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kemal Kılıçdaroğlu 9 dakika sonra çark etti

Kemal Kılıçdaroğlu 9 dakika sonra çark etti

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA