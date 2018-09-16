Afganistan'da Taliban saldırısı somucu 5 güvenlik görevlisi öldü
Taliban savaşçılarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Karkin ilçesinde sınır polis karakoluna saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
- AA
Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, militanların, Karkin'in Dinar köyündeki sınır polisi karakoluna saldırması nedeniyle 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Haşi, saldırının ardından çıkan çatışmada örgüt üyelerinin de kayıp verdiğini belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 7 polisin öldüğü iddia edildi.
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