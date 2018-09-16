Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısı somucu 5 güvenlik görevlisi öldü

Taliban savaşçılarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Karkin ilçesinde sınır polis karakoluna saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, militanların, Karkin'in Dinar köyündeki sınır polisi karakoluna saldırması nedeniyle 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Haşi, saldırının ardından çıkan çatışmada örgüt üyelerinin de kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 7 polisin öldüğü iddia edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan´dan piknik ziyareti

Başkan Erdoğan´dan piknik ziyareti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA