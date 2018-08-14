Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'ın Gazne kentinde güvenlik güçleri ve Taliban arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle halk sıkıntı içinde

Afganistan'ın Gazne kentine 4 gün önce saldırı başlatan Taliban örgütüyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürerken halkın, içme suyu, yiyecek ve sağlık hizmetleri sıkıntısı yaşadığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Gazne'de 4 gündür yaşanan çatışmalar nedeniyle halkın içme suyu, yiyecek ve sağlık hizmetleri sıkıntısı yaşadığı belirtildi.

Kentte haberleşme ağlarının kesilmesinin ayrı bir sorun yaşattığı ifade edilen açıklamada, ölü ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle kentteki hastanelerin yetersiz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, günlerdir kentteki dükkan ve mağazaların kapalı olması nedeniyle yiyecek içecek fiyatlarının yükseldiği vurgulandı.

Kentin çıkış yollarının kapalı olması nedeniyle halkın çatışmaların arasında mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, sivillerin hayatlarının tehlikede olduğu belirtildi.

NATO, Gazne'de 23 hava saldırısı gerçekleştirdi

Afganistan'daki NATO birlikleri, Gazne kentinde son 3 günde Taliban'a yönelik 23 hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Afgan güvenlik güçlerinin Gazne kent merkezinin kontrolünü elinde bulundurduğu anlatılan açıklamada, Gazne'nin düşme tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan Afganistan Genelkurmay Başkanı Şerif Yaftali'nin operasyonları bölgede yönetmek için Gazne'de bulunduğu bildirildi.

100 güvenlik görevlisi öldü

Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında Gazne'de dört gün önce saldırı başlatan Taliban ile yaşanan çatışmalarda 100 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bahrami, rakamların değişebileceğini, devam eden çatışmalarda en az 20 sivilin ve 194 Taliban militanının yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA