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Gambiya'da seçimi kaybeden Yahya Jammeh görevden ayrılıp ülkeyi terk edecek

Gambiya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow, devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'in görevden ayrılıp ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

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Gambiya'da seçimi kaybeden Yahya Jammeh'in görevden ayrılıp ülkeyi terk edeceği açıklandı. 

Gambiya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow, devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'le ilgili açıklama yaptı. Barrow, Jammeh'in görevden ayrılıp ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

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