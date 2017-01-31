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Afrika’da serbest ticaret bölgesi kurulacak

Dün toplanan Afrika Birliği zirvesinde konuşan Abdülfettah Sisi, “Bölgenin kalkındırılması ve ilişkilerin iyileştirilmesi adına serbest ticaret bölgesi kurulmalı” açıklamasında bulundu.

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Dün Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da bir araya gelen Afrika Birliği’nde konuşan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi, “Bölgenin kalkındırılması ve ilişkilerin daha da iyileştirilmesi adına serbest ticaret bölgesinin kurulmasını destekliyoruz” dedi.

Mısır Dışişleri resmi sözcüsü Ala Yusuf, kapalı oturumla gerçekleştirilen toplantıda serbest ticaret bölgesi fikrinin tartışıldığını belirtti.

2015 yılında da Sisi serbest ticaret bölgesi oluşturulması için önemli adımlar atmıştı.

ŞARM EŞ ŞEYH ZİRVESİ

2015 yılında gerçekleştirilen zirveye Mısır ev sahipliği yapmıştı. “Üçlü Afrika Ekonomik Topluluğu” zirvesinde, serbest ticaret anlaşmaları imzalanmıştı.

Afrika kıtasında yapılanan Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) ile Doğu Afrika Topluluğu (EAC) birlik üyelerinden 26 ülkenin devlet başkanı veya temsilcinin katıldığı zirvede konuşa Abdülfettah el- Sisi, “Serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması için bölge ülkelerinde siyasi iradenin olması gerek” demişti.

 

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