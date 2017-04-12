Ahmedinejad yeniden aday
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday oldu.
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday oldu.
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, daha önce Ahmedinejad'dan aday olmamasını istemişti.
Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimi 19 Mayıs'ta yapılacak.
6’ncı İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, 2005 - 2013 yılları arasında bu görevi yürütmüştü.
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