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Ahvaz'da insani kriz büyüyor

İran’da Huzistan eyaletinin tam ortasında bulunan Ahvaz şehri kum fırtınasına teslim oldu. Hava kirliliği oranı %66’ya ulaşmış durumda.

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Bir süredir İran’ın Ahvaz şehrini etkisi altına alan kum fırtınası Ahvaz halkını mağdur etmeye devam ediyor. Hava kirlilinin %66’ya ulaştığı şehirde hayat durmuş durumda.

Ahvaz valiliğinden yapılan açıklamada kum fırtınasının Çarşamba gününe kadar bölgede kalacağı ilan edilirken, halka mecbur olmadıkça dışarıya çıkmama uyarısında bulunuldu.

Bununla beraber çeşmelerden akan kumlu sudan kesinlikle içilmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, su arıtma cihazlarının kullanılması gerektiğini söyledi.

Valilik sokağa çıkmak zorunda kalan halka 220.000 adet maske dağıttı. Ancak maskelerin yetersiz olduğunu söyleyen valilik ekstra önlemler alınması gerektiğini belirtti.

İRAN HÜKÜMETİ SESSİZ

Şuana kadar çok sayıda insanın solunum ve akciğer yetmezliğinden hastanelere yatırıldığı Ahvaz’da hastanelerdeki tıbbi araç ve gereçlerin yetersiz olduğu belirtiliyor.

Öte yandan İran Hükümetinden yardım bekleyen Ahvaz halkı, herhangi bir açıklamanın yapılmamasına tepkili.

İran basınının insani krize bilerek medyada yer vermediğini düşünen Ahvaz halkı, Hükümetin halkı göç etmeye mecbur bıraktığını iddia ediyor.

DÜNYA’NIN EN KİRLİ ŞEHRİ

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 91 ülkeden, 1100 şehirde, 2003-2010 yılları arasında yapılan ölçümlerden yola çıkarak oluşturduğu listeye göre, havası en kirli şehir İran’ın güneybatısında yer alan Ahvaz oldu.

 

 

 

 

 

 

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