Al Jazeera'nın paylaşımı sonrası yüzlerce kişiden Türkiye ve Erdoğan'a teşekkür yağdı
Myanmar hükümetinin, Rohihngya'da bulunan müslümanlara soykırım uygulamasının ardından tüm dünyayı harekete geçiren Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünyanın farklı yerlerinden teşekkür gelmeye devam ediyor.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Zalim Myanmar hükümeti ve aşırıcı Budist çetelerinin Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulamasının ardından Türkiye hükümeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde harekete geçmişti.
Myanmar hükümeti ile sağlanan ikili görüşmeler sayesinde geçtiğimiz günlerde Arakanlı Müslümanlara 10 bin ton yardım sağlanacağı açıklanmıştı.
BM dahil tüm dünyanın sessiz kaldığı bu zulme "vefalı Türk" sahip çıktı ve 1. Dünya Savaşı'nda anadolu insanını yalnız bırakmayan Arakanlı Müslümanlara bugün de Türkiye sahip çıktı.
Al Jazeera haber kanalının İngilizce yayın organının Tiwtter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik yardım çalışmalarını içeren bir video paylaşmasıyla dünyanın çeşitli yerlerinden teşekkür yağdı.
İŞTE O MESAJLAR:
(Türkiye'yi, liderini ve insanlarını seviyorum. Çok yaşa Türkiye ve Erdoğan)
(Bu ilk değil Erdoğan'ın eşi daha önce de Rohingyalı mültecilere yardıma gitmişti. Allah Türkiye'nin başkanının ailesini korusun)
(Allah Türkleri korusun. Doğru şeyi yapıyorlar.)
(Sayın Erdoğan sizi seviyorum. Siz en iyisiniz efendim. Kalbimden saygılarımı sunarım efendim)
(Erdoğan gerçekten büyük lider. Sizi selamlıyorum efendim Allah size uzun ömür versin)
(Allah Türkiye'nin Başkanı'nı ve onun halkını korusun)
(Erdoğan'a selam olsun)
(Aslan yürekli Tayyip Erdoğan Allah seni korusun)
(Türkiye'nin Başkanı'na Rohingya halkına yardımları için çok teşekkür ederim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.