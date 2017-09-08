Al Jazeera'nın paylaşımı sonrası yüzlerce kişiden Türkiye ve Erdoğan'a teşekkür yağdı

Zalim Myanmar hükümeti ve aşırıcı Budist çetelerinin Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulamasının ardından Türkiye hükümeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde harekete geçmişti.

Myanmar hükümeti ile sağlanan ikili görüşmeler sayesinde geçtiğimiz günlerde Arakanlı Müslümanlara 10 bin ton yardım sağlanacağı açıklanmıştı.

BM dahil tüm dünyanın sessiz kaldığı bu zulme "vefalı Türk" sahip çıktı ve 1. Dünya Savaşı'nda anadolu insanını yalnız bırakmayan Arakanlı Müslümanlara bugün de Türkiye sahip çıktı.

Al Jazeera haber kanalının İngilizce yayın organının Tiwtter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik yardım çalışmalarını içeren bir video paylaşmasıyla dünyanın çeşitli yerlerinden teşekkür yağdı.

İŞTE O MESAJLAR:

(Türkiye'yi, liderini ve insanlarını seviyorum. Çok yaşa Türkiye ve Erdoğan)