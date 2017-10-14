Alman devi Air Berlin iflas etti

Almanya'nın ikinci, Avrupa'nın ise en büyük onuncu hava yolu şirketi olan Air Berlin en geç 28 Ekim'e kadar bütün hizmetlerini sonlandıracağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıllar boyunca birçok ağır ekonomik sıkıntılar ile boğuşan dev şirket, çalışanlarına gönderdiği mektupta "son gelişmeler sonucunda uçuşların gerçekleştirilebilmesinin artık mümkün olmadığını" söyledi.

Hava yolu ulaşımının uzmanı olan John Strickland, Air Berlin'in iflasının bir süredir beklenen bir gelişme olduğunu ancak bu saatten sonra artık asıl meselenin "Luftansa ve EasyJet'in AirBerlin'in kapasitesinin ne kadarını devralabileceğini ve Air Berlin çalışanlarının işlerinin nasıl kurtarılabileceği" olduğunu belirtti.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Luftansa ve EasyJet bir süredir Air Berlin yönetimi ile iflas eden hava yolu şirketini bünyelerine katabilmek için pazarlıklara başladı. Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi olan Lufthansa, iflas başvurusunda bulunan Air Berlin'in varlıklarının yarısından da fazlasını devralıyor. Tarafların perşembe günü üzerinde uzlaştığı sözleşme, Lufthansa'nın Air Berlin'in yan kuruluşları Avusturya havayolu şirketi Niki ve Dortmund merkezli Walter havayolu şirketini (LFW), Air Berlin'in bin 300 çalışanı ve 20 uçağı ile birlikte devralmasını öngörüyor.

İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Air Berlin, İngiliz havayolu şirketi Easyjet ile yapılan görüşmelerin ise devam ettiğini duyurdu.

Air Berlin böylece Lufthansa'ya yaptığı satış ile Alman hükümetinin uzun süreli sermayeoluşuncaya dek verdiği 150 milyonluk kısa süreli krediyi geri ödeyebilecek.

Ancak satışın gerçekleşmesi için sözleşmenin Almanya'daki iflas sürecinden sorumlu kurumları ile AB rekabet kurumlarının da onayından geçmesi gerekiyor. Air Berlin'in İcra Kurulu Başkanı Thomas Winkelmann, şirketin ancak AB Komisyonu'nun satış sözleşmesini onayladıktan sonra "rahat bir nefes alabileceğini" söyledi.

Almanya'nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin ağustos ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Birçok teklif alan firma görüşmeleri öncelikle Lufthansa ve Easyjet ile sürdürmeyi kararlaştırmıştı.