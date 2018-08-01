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Alman gazetesinden 'Erdoğan' çığırtkanlığı: Protesto edin

Almanya Başbakanı Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etmesi, Alman basınında hazımsızlığa yol açtı. Alman gazetesi Die Welt, Erdoğan'ın Almanya'da protestolarla karşılanması gerektiğini savunarak çığırtkanlık yaptı.

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Alman Die Welt gazetesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel Almanya ziyaretiyle ilgili olarak "Barış canlısı sivil toplum, düzenlenen protestolarla Erdoğan'a otokrat liderlerin demokratik bir ülkeye gelmesini sakıncalı bulduğunu göstermelidir" ifadesine yer verildi.

Bir cumhuriyetin kendini asıl zor ve acı verici durumlarda kanıtlayabileceği belirtilen haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı ilk kez bu sıfatla Almanya'ya yapacağı ziyaretten muhtemelen zaten zor olan Almanlarla Türkler arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirmek için yararlanmak isteyecektir" görüşüne yer verildi.

Die Welt haberinin devamında şunlar kaydedildi:

"Devlet konuğu devletin konuğudur, yabancı bir ülkede kışkırtıcılık yapamaz. 1980'li yıllarda ABD Başkanları ziyarete geldiklerinde Almanya'da yer yerinden oynar, protestolar birbirini izlerdi. Barış canlısı sivil toplum bu geleneği yeniden canlandırıp, düzenlenen protestolarla Erdoğan'a otokrat liderlerin demokratik bir ülkeye gelmesini sakıncalı bulduğunu göstermelidir."

Kaynak: YENİŞAFAK

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