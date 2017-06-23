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Almanya'daki seçim kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yürütülüyor

Eylül ayında seçimlerin düzenleneceği Almanya'da, kampanya Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yürütülüyor.

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Almanya'da düzenlenecek olan parlamento seçimlerine kısa bir süre kaldı. Seçimlerde, Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Partisi'nin adayı Martin Schulz Başbakanlık için yarışacak.

ORTAK HEDEFLERİ ERDOĞAN

16 Nisan sürecinde açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı açıklamalar yapan Schulz ve Merkel, seçim günü yaklaştıkça hamlelerini sıklaştırıyor.

45 DAKİKALIK BELGESEL

Almanya'nın son hamlesi ise; devlet televizyonunda yayınlanan 45 dakikalık Erdoğan belgeseli oldu.

Devlet televizyonu ZDF'de yayınlanan belgeselde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefret açık bir şekilde ortaya kondu.

ALMANLAR İSTEDİ, CAN DÜNDAR KİN KUSTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret saçılan belgeselde, Türkiye'den kaçan Can Dündar'ın açıklamalarına da yer verildi.

Dündar, Almanların istediği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu açıklamalar yaptı.

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