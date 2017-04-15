Almanya Münih'teki opera binasına 'nein' (hayır) bayrağı dikti!
Almanya'nın Münih kentindeki opera binasının çatısına Türkçe olarak 'hayır' yazan bez parçası asıldı.
Opera binasının çatısına asılan iki bez parçasından birinde Almanca olarak ''evet'' ve ''hayır'' yazarken diğer bez parçasının iki tarafında ''hayır'' yazması dikkati çekti.
Sosyal medyadaki bu konuda paylaşılan görüntü ve fotoğrafı çeken ve Münih'te yaşayan avukat Serdar Altuntaş, Türkçe ''hayır'' yazan bez parçasının Türkiye'deki referandumla ilişkilendirerek bu olayın kasıtlı yapıldığına inandığını belirtti.
Operanın internetteki blog sayfasında ise çatıya asılan Almanca bez parçasındaki ''evet'' ve ''hayır''ın geçen yıl 6 Ekim'den bu yana süregelen ''ne takip edecek'' temalı etkinlikle alakalı olduğu ve etkinliğin temalarından birinin ''evet-hayır-belki''yi neyin takip edeceği sorusunun sanatsal olarak işlenmesi olarak ifade ediliyor.
MUSTAFA YENEROĞLU: BÜYÜK SAYGISIZLIK
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, söz konusu bayrağa tepki göstererek "Münih'te Bavyera Devlet Operası binasına asılan bayrak Türkiye'nin bağımsızlığına ve milletimizin egemenliğine karşı büyük saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.
Münih'te Bavyera Devlet Operası binasına asılan bayrak Türkiye'nin bağımsızlığına ve milletimizin egemenliğine karşı büyük saygısızlıktır. pic.twitter.com/I5dXwmN1ec— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 15 Nisan 2017
Bavyera Devlet Opera binasından 10 dakika önce çekilmiş görüntü. Photoshop veya eski olduğunu iddia edenler olursa bilgileri olsun... pic.twitter.com/gDNp1q5ysa— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 15 Nisan 2017
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