Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya üçüncü cinsiyet hanesi kararı aldı

Almanya'da bundan böyle çift cinsiyetli doğanlar için nüfus kütüğüne üçüncü bir cinsiyet hanesinin eklenebileceği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karlsruhe'de bulunan Anayasa Mahkemesi, nüfus kütüklerinde çift cinsiyetli doğanlar için de bir hane açılması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme yasa koyucunun 2018 yılı sonuna kadar bu konudaki düzenlemeyi yapmasını istedi.

Çift cinsiyetli bir kişinin şikayetini inceleyen Anayasa Mahkemesi, kişiyi haklı bularak nüfus kütüğünde üçüncü bir hane açılarak bunun orada belirtilmesi gerektiğine karar verdi.

Almanya'da yaklaşık 80 bin çift cinsiyetlinin olduğu tahmin ediliyor. ülkede 2013 yılından bu yana nüfus kütüğündeki cinsiyet hanesi cinsiyetin tam belli olmaması durumunda boş bırakılıyor.

Mahkemenin verdiği karar Ayrımcılıkla Mücadele Dairesince ''tarihi' olarak nitelendi.

Almanya Etik Kurulu da nüfus kütüğüne ''diğeri'' hanesinin açılabileceği tavsiyesinde bulundu.

Karar birçok farklı sivil toplum kuruluşu ve siyasetçi tarafından olumlu karşılandı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD'de dondurma satan FETÖ'cü, örgütün Kaliforniya imamı çıktı

ABD'de dondurma satan FETÖ'cü, örgütün Kaliforniya imamı çıktı

Dünyanın kaderi Giza’daki Büyük Sfenks'te mi gizli?

Dünyanın kaderi Giza’daki Büyük Sfenks'te mi gizli?

Kumun altında kalan Rus köyü

Kumun altında kalan Rus köyü

Güzel kadın yolda giderken hayatı karardı

Güzel kadın yolda giderken hayatı karardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA