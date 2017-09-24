Almanya'da koalisyon hesapları başladı
Almanya'yı dört yıl büyük koalisyonla idare eden Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti SPD'nin 19. federal hükümetin belirlenme seçimlerinde her iki partinin oy kaybetmesi yeni kurulacak hükümette değişiklik yapılmasını da gündeme getirdi.
- İHA
2013 seçimlerinde yüzde 41.5 oy olan Merkel'in Başbakan adayı olduğu CDU/CSU bugün yapılan seçimlerde 32.7 oranına gerilemesi ve hükümetin diğer ortağı SPD 2013 seçimlerinde yüzde 25.7 oranındaki oyların yüzde 20.2 oranına düşmesi Alman halkının büyük koalisyon istemediği olarak değerlendirildi.
Siyasi otoriteler yeni kurulacak hükümetin Jamaika hükümeti olmasının Alman halkının tercihinin iktidara yansıma olarak yorumlanmaya başladı. Jamaika koalisyonunu oluşturacak partilerin ise Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU, Liberal Parti FDP ve Yeşillerde oluşması hesaplanıyor.
Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) 13,4 oranında oy olması bütün partilerde sok etkisi yaparken, Almanya gerçek sorunlarıyla yüzleşmesi gerektirdiği gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre alınan oy yüzdelerinin meclisteki sandalye sayısına şu şekilde yansıdı.
631 koltuklu federal mecliste son yapılan seçimlerde partilerin aldığı oy oranına göre sandalye dağılımı şu şekilde oluşuyor.
Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 32.9 oy oranı sandalye sayısı 220
Sosyal Demokrat Parti SPD yüzde 20.2 oy oranı ve sandalye sayısı 138
Almanya için Alternatif Partisi yüzde 13.3 oy oranı ve sandalye sayısı 87
Liberal Parti FDP yüzde 10.5 oy oranı ve sandalye sayısı 65
Yeşiller Die Grüne yüzde 9.3 oy oranı ve sandalye sayısı 62
Sol Parti Die Linke yüzde 9.0 oy oranı ve sandalye sayısı 59
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