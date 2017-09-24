Almanya'da koalisyon hesapları başladı

2013 seçimlerinde yüzde 41.5 oy olan Merkel'in Başbakan adayı olduğu CDU/CSU bugün yapılan seçimlerde 32.7 oranına gerilemesi ve hükümetin diğer ortağı SPD 2013 seçimlerinde yüzde 25.7 oranındaki oyların yüzde 20.2 oranına düşmesi Alman halkının büyük koalisyon istemediği olarak değerlendirildi.

Siyasi otoriteler yeni kurulacak hükümetin Jamaika hükümeti olmasının Alman halkının tercihinin iktidara yansıma olarak yorumlanmaya başladı. Jamaika koalisyonunu oluşturacak partilerin ise Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU, Liberal Parti FDP ve Yeşillerde oluşması hesaplanıyor.

Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) 13,4 oranında oy olması bütün partilerde sok etkisi yaparken, Almanya gerçek sorunlarıyla yüzleşmesi gerektirdiği gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre alınan oy yüzdelerinin meclisteki sandalye sayısına şu şekilde yansıdı.

631 koltuklu federal mecliste son yapılan seçimlerde partilerin aldığı oy oranına göre sandalye dağılımı şu şekilde oluşuyor.

Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 32.9 oy oranı sandalye sayısı 220

Sosyal Demokrat Parti SPD yüzde 20.2 oy oranı ve sandalye sayısı 138

Almanya için Alternatif Partisi yüzde 13.3 oy oranı ve sandalye sayısı 87

Liberal Parti FDP yüzde 10.5 oy oranı ve sandalye sayısı 65

Yeşiller Die Grüne yüzde 9.3 oy oranı ve sandalye sayısı 62

Sol Parti Die Linke yüzde 9.0 oy oranı ve sandalye sayısı 59