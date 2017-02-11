Almanya'da Müslüman çocuklara din dersi yaygınlaştırılacak

Almanya'da 360 bin Müslüman öğrencinin eğitim gördüğü Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Eğitim Bakanlığı, okullarda din derslerinin daha yaygın verilmesi için harekete geçti.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Chorweiler Belediyesi Salonu'nda düzenlenen bir toplantıda konuşan KRV Eğitim Bakanlığı Kiliseler ve Dini Cemaatler Bölüm Başkanı Susanne Blasberg-Bense, İslam dininin Almanya'nın bir parçası olduğunu olduğunu söyledi.

Ülke genelinde bir milyon 600 bin, KRV eyaletinde de 360 bin Müslüman öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Blasberg-Bense, eyaletlerinde 200 okulda 167 eğitimci ile 16 bin 100 öğrenciye din dersi verildiğini kaydetti.

Blasberg-Bense, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) ve Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) olmak üzere üçü Müslüman, 32 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu "Stark" isimli platformun talebi ile Köln'de ilave 12 öğretmen atamasının yapılacağı bilgisini verdi. Blasberg-Bense, bu sayının gelecek talep doğrultusunda artabileceğini belirtti.

"Köln'de öğrencilerin yarısından fazlası Müslüman"

Toplantıya katılan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Aydın, din dersi konusunda Avrupa ülkelerinden Avusturya ve Belçika'nın Almanya'ya oranla daha iyi olduğunu, Almanya'nın bu konuda henüz yeni yeni adım atmaya başladığını söyledi.

Aydın, Köln kentindeki bazı okullarda öğrencilerin yarısından fazlasını Müslüman öğrencilerin oluşturduğunu kaydederek, "Azınlıkta olan diğer dinden çocuklara din dersi verilirken, çoğunlukta olan Müslüman çocuklar açıkta kalıyorlar ve din dersi alamıyorlar. Burada bizim çocuklarımız açısından din derslerini, kendilerinin bu ülkede kabul edildiklerini kabul etmeleri, karnede bir not boyutunun olması açısından bile çok önemsiyoruz." dedi.