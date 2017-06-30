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Dünkü küstah açıklamaları sonrası Almanya: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir misafir

Alman hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir misafir olduğunu ifade etti. Sözcü, Erdoğan'ın 7-8 Temmuz'da Hamburg'da düzenlenecek G-20'ye katılımının Alman hükümeti tarafından hoş karşılandığını açıkladı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 zirvesine katılımı esnasında ülkede konuşma yapmasının 'uygun' olmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından karşılıklı sert açıklamalar nedeniyle ilişkiler gerilmişti. (Reuters)

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