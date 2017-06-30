Dünkü küstah açıklamaları sonrası Almanya: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir misafir Alman hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir misafir olduğunu ifade etti. Sözcü, Erdoğan'ın 7-8 Temmuz'da Hamburg'da düzenlenecek G-20'ye katılımının Alman hükümeti tarafından hoş karşılandığını açıkladı.