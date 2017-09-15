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Almanya'dan IKBY'nin 'bağımsızlık referandumu' kararına tepki

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) tek yanlı referanduma gitme kararını eleştirerek, ülkesinin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğu bildirildi.

  • AA
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Streiter, Federal Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, IKBY'nin "bağımsızlık referandumu" hazırlıklarına değindi.

İki yıldan bu yana toplanamayan Kürdistan Parlamentosunun tekrar toplanacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Streiter ancak referandum kararına eleştirel baktıklarını ifade etti.

Almanya'nın Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu bildiren Streiter, Irak merkezi hükümetinin onayı olmadan böyle bir şey yapılmasının durumu daha da kötüleştireceğini, bu nedenle Almanya'nın tüm taraflara diyalog çağrısında bulunduğunu aktardı.

Streiter, ayrıca Kuzey Kore'nin yaptığı füze denemesini sert bir şekilde kınadıklarını belirtti.

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