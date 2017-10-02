Almanya'dan Katalonya referandumu açıklaması

Gabriel, yazılı açıklamasında, İspanya'dan dün kendilerine ulaşan görüntülerin gerilimin durdurulmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Sürdürülebilir siyasi çözüm için tarafların bir an önce görüşmesi gerektiğini ifade eden Gabriel, sakinliği muhafaza ederek hukuk devleti ve İspanya Anayasası çerçevesinde hareket edilmesinin önemine dikkati çekti.

Gabriel, açıklamasında, "İspanya'nın, iç bölünmüşlüğünü ancak her iki tarafın ortak bir yol üzerinde anlaşması durumunda aşabileceğine inanıyorum. Bu, İspanya'nın ve onun vatandaşlarının yararınadır." ifadesini kullandı.

Almanya ile İspanya'nın çok yakın bağları olduğuna işaret eden Gabriel, İspanya'nın sadece siyasi partner olmadığını belirtti. Almanya'da çok sayıda İspanya vatandaşının yaşadığını vurgulayan Gabriel, İspanya'da yaşayan veya bu ülkeyi sürekli ziyaret eden Almanlardan dolayı iki halk arasında dostlukların da bulunduğunu hatırlattı.