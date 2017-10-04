Almanya'dan Katalonya referandumu açıklaması
Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Katalonya'daki referanduma ilişkin, “Siyasi alanda orada olan her şeyde hukukun üstünlüğüne saygı duyulması önemli.' dedi.
- AA
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya’nın, İspanya ile yakın bağları olduğunu belirtti.
“Bundan dolayı Federal Hükümet gelişmeleri yakından takip ediyor. İspanya’nın istikrarıyla yakından ilgiliyiz. Siyasi alanda orada olan her şeyde hukukun üstünlüğüne saygı duyulması önemlidir.” diyen Seibert, İspanya’da yaşananların aşikar olduğunu ifade etti.
Seibert, konunun çözümünün anayasal çerçevede olması gerektiğini kaydetti.
"Bu İspanya’nın iç meselesidir"
Seibert, “Şansölye Merkel herhangi bir arabulucuk yapmak için çaba sarf etmiyor. Bu İspanya’nın iç meselesidir.” değerlendirmesinde bulundu.
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