Almanya'dan Trump'ın göçmen kararına tepki

Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, terörizme karşı gerekli kararlı mücadelenin belirli kökene veya inanca sahip insanların genel zan altında bırakılmasını haklı çıkaramayacağına inandığı söyledi.

Merkel'in, ABD hükümetinin sığınmacılara ve bazı ülke vatandaşlarına getirdiği ABD'ye giriş yasağı nedeniyle üzüntü duyduğunu aktaran Seibert, Merkel'in bu tutumunu dün Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiğini bildirdi.

Cenevre Mülteci Sözleşmesi'nin, savaştan kaçan sığınmacıların uluslararası devletler topluğu tarafından insani sebeplerden dolayı kabul edilmesini öngördüğünü anımsatan Seibert, sözleşmeye imza atan tüm ülkelerin buna uyması gerektiğine vurgu yaptı.

Seibert, "Federal hükümet, ABD hükümetinin uygulamasının çifte vatandaşlığı olan Alman vatandaşları için nasıl sonuçlar doğuracağını inceleyecek ve gerekirse bu kişilerin çıkarlarını ABD'li muhataplarımız nezdinde savunacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ise 90 gün boyunca ABD'ye girmelerini yasaklamıştı.

Son olarak ABD'de bir federal mahkeme 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar vermişti.

?New York federal mahkemesinde görülen duruşmada, Federal Hakim Ann Donnelly, sınır dışı kararının "onarılmaz bir zarara" neden olabileceği gerekçesiyle ABD'ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD'de kalması yönünde karar almıştı.