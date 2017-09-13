Almanya'dan Türkiye açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye’ye silah ihracatının genel olarak durdurulmasına karşı olduğunu söyledi.

Seibert, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin NATO’da partner olduğunu, birlikte DEAŞ’a karşı savaştıklarını belirterek, "Türk hükümetiyle var olan zorluklara rağmen güvenlik konularında bizim için önemli bir partnerdir." dedi.

Almanya'nın silah satışlarında her başvuruyu tek tek incelediğini yineleyen Seibert, “Şansölye, Türkiye'ye silah ihracatının genel olarak durdurulmasını reddediyor.” ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de Seibert’in açıklamalarını destekledi.

Almanya’nın Türkiye politikasına yeni yön vermesinin ardından, bu iki ay içinde Türkiye’ye 270 bin avro değerinde silah satışının gerçekleştirildiğini ifade eden Schaefer, bunun geçen yıl 80 milyon avro değerinde olduğunu aktardı.

Türkiye'ye yapılan silah ihracatının önemli ölçüde azaltıldığını belirten Schaefer, Alman hükümetinin uzun süredir var olan anlaşmalar temelindeki veya NATO partnerlerinin iş birliği kapsamındaki satışları sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi alımı görüşmelerine ilişkin de Schaefer, bu bilgilerin kendileri için yeni olmadığını, Türkiye ve Rusya arasında görüşmelerin yapılmasını ve ön anlaşmaların bulunduğunu bildiklerini dile getirdi.

Schaefer, Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun Türkiye ve kamuoyu tarafından bilindiğini kaydetti.