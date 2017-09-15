Almanya'nın Köln kentinde PKK'lı teröristlerin festivaline bu yıl izin verildi

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü olarak nitelediği Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (NAV-DEM) organizasyonunda yapılacak etkinliğin sloganı 'Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü, Ortadoğu için demokrasi'olacak.

BARIŞÇIL GEÇMESİ BEKLENİYORMUŞ

Köln Belediyesi ve Emniyet Teşkilatı'nın perşembe günü yaptıkları ortak basın açıklamasında, 11.00-19.00 saatleri arasında yapılacak etkinliğin barışçıl geçmesinin beklendiği, belediye yetkilileri ve polislerin cuma gününden itibaren bölgede görev başında olacakları belirtildi.

STANT KURMAK YASAK

Ren Nehri'nin sağ kıyısında, şehir merkezinin bulunduğu bölgenin tam karşısında düzenlenecek etkinliğin cumartesi günü kent trafiğinde önemli aksaklıklara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Etkinlik bölgesinde yiyecek-içecek stantlarının açılmasının yasaklandığı, ayrıca gürültü üst sınırı getirilerek buna uyulup uyulmadığının denetleneceği de bildirildi.

ÖCALAN POSTERLERİ YASAKLANMIŞTI

Alman İçişleri Bakanlığı 2 Mart 2017 tarihinde eyaletlere gönderdiği genelgeyle, 1993'ten bu yana geçerli PKK yasağının güncellenmesi çerçevesinde aralarında PYD ve YPG'nin de bulunduğu terör örgütü amblemlerinin de yasak kapsamına alındığını bildirmişti. PKK flamasının yanı sıra Abdullah Öcalan posteri de yasaklı semboller arasında yer alıyor.