Almanya'nın Frankfurt kentinde 60 bin kişi tahliye edilecek
Almanya'nın Frankfurt kentinde İngilizlere ait II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombanın tespit edilmesinin ardından 60 bin kişi tahliye edilecek.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Wismarer Caddesi'nde yapılan şantiye çalışmaları sırasında İngilizlere ait II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba tespit edildi. Yetkililer 1.5 tonluk bombanın etkisiz hale getirilmesi için yaklaşık 60 bin kişinin bölgeden tahliye edileceğini bildirdi. Yetkililer, tahliye çalışmalarının Pazar günü başlayacağını belirtirken, bombanın imha edilmesinin 4 saat süreceğini bildirdi.
Ayrıca bölgeyi terk etmeyenlerin olabilme ihtimaline karşı sıcaklığa duyarlı kameralar kullanılıyor.
Öte yandan Mayıs 2017 tarihinde Vahrenwald bölgesindeki bir sitede inşaat öncesi yapılan çalışmalar sırasında patlamamış bombanın keşfedilmesinin ardından 50 binden fazla kişinin Hannover'den ayrılması istenmişti.
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