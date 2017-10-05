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Amerika Pakistan’a askeri tehditte bulundu

Genelkurmay Başkanı Dunford, ABD Senatosu’nda Pakistan istihbaratını terör gruplarıyla ilişkili olmakla suçladı.

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Yeni Afganistan stratejisiyle Pakistan’da kaos ve savaş senaryosu yürüten ABD yönetimi, tehdit ve gözdağı söylemini artırdı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford önceki gün ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’nde yeni Afganistan stratejisi hakkında senatörlerin sorularını yanıtladı. Dunford, Pakistan istihbarat teşkilatını (ISI) hedef alarak “terör gruplarıyla ilişkisi bana göre ortada” ifadesini kullandı. Dunford’un izinden giden Savunma Bakanı Jim Mattis, “Pakistan hükümeti ve ordusu terörle mücadele ederken başına buyruk davranan ISI kendi politikalarını yürütüyor” suçlamasını yöneltti.
 
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Pakistan istihbaratına karşı diğer seçeneklere başvurmadan önce Trump yönetiminin Pakistan’la Afganistan’da çalışmayı “bir kez daha” deneyeceğini söyleyerek gözdağı veren Mattis, “Pakistanlılar ile bu stratejiyi uygulamayı bir kez daha denememiz lazım; tüm çabalarımızın başarısızlığa uğramasına karşı başkan, gerekli her türlü adımı atmaya hazırlanmaktadır” ifadelerini kullandı. Senato komitesine hitap eden Mattis, “Pakistan’a giderek onlarla çalışmayı deneceğim” dedi. Mattis, ABD’nin Afganistan’daki stratejisinde yaptıkları revizyonu, kısaltması İngilizce olarak “bölgeselleştirme, yeniden uyarlama, güçlendirme, uzlaştırma ve ayakta tutma” kelimelerinin baş harflerinden oluşan “4R+S” olarak tanımladı. (Yeni Şafak)

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