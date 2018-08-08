Amerikan gazetesi Politico: Trump ve Putin gizlice konuştular

Geçtiğimiz ay Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen Trump-Putin görüşmesiyle ilgili bilgiler sızmaya devam ediyor.

Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeyle ilgili ortaya atılan son iddia Amerikan gazetesi Politico'dan geldi. Rusça bir dökümana dayandırılan haberde, 16 Temmuz'da yapılan zirvede Putin'in Trump'a sunduğu iddia edilen tekliflere yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede 2010'da iki ülke arasında imzalanan ve nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasını teklif etti.

Gazetenin yayınladığı dökümana göre Rus lider, Doğu Avrupa'da yükselen tansiyona dikkat çekerek, Washington ve Moskova yönetimlerinin Avrupa'daki askeri hareketliliğin yol açabileceği olayları engellemek için tedbirler alınmasını önerdi. Putin ayrıca bölgede güvenin arttırılmasını ve askeri alanda şeffaflığın sağlanmasını istedi.

(Yeni Şafak)