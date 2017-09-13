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Ana ve babasını 7 gün boyunca sepette taşıdı

Zulümden kaçarken anne ve babasını 7 gün boyunca sepette taşıyan gencin çilesi, Myanmar'daki insanlık dramının en acı karesi olarak tarihe geçti...

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Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'da askerler tarafından zulme uğrarken, bir Arakanlı gencin sessiz çığlığı yükseldi. Bangladeş'e sığınmak üzere kaçarken anne ve babasını sepetlerde taşıyan gencin fotoğrafı yürek yaktı. Fotoğraftaki genç, Budist rahiplerin tırmandırdığı zulümden kaçmak için yola düşmüş ancak onun vazgeçmedikleri var: Anne ve babası.
 
Yaşlı anne ve babasını zulmün ortasında bırakmamak için onları sepetlere koyup zayıf omuzlarına yüklüyor ve 7 gün boyunca bu şekilde yol alıyor. Arakanlı Müslüman gencin duruşu bile insanlığa bir çağrı gibi.
Fotoğraf: İHH/AA
YAKILAN EVLER VE KAÇIŞ
 
Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı.
 
On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.
 
NEHRİ YÜRÜYEREK GEÇİYORLAR
 
25 Ağustos'dan bu yana Bangladeş'e 290 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı. Myanmar askerlerinin 25 Ağustos'ta başlattığı operasyonlarda katliamdan kaçan Arakanlı Müslümanların Naf Nehri'ni geçişleri devam ediyor. Bangladeş ve Myanmar'ı birbirinden ayıran sınır günün her saatinde mültecilerin akınına uğruyor. (ntv)

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