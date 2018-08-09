Anne ve bebeği evlerinde katledildi

İşgalci İsrail ordusu abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde Çarşamba akşamından itibaren 150’den fazla noktaya savaş uçaklarıyla saldırarak 3 Filistinli’yi şehit etti. Şehitler arasında Gazze’nin orta kesiminde yer alan El-Caferavi bölgesinde yaşayan İnas Muhammed İhmaş (23) isimli hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki bebeği Beyan’ın da olduğu öğrenildi. Hamile anneyi ve 1,5 yaşındaki bebeğini katleden İsrail, saldırılarında ayrıca Hamad Alnajjar isimli bir genci de öldürdü. İşgalci ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’de 150’den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu ve bunlar arasında Hamas’a ait askeri lojistik merkezi, Hamas’ın deniz kuvvetlerinin eğitim alanı ve Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus beldesinde Hamas’a ait askeri noktaların bulunduğu söylendi.

DİRENİŞ KENDİNİ SAVUNUR

Hamas, İsrail’in düzenlediği saldırılarda sivillerin hedef alınmasının sorumluluğunun Tel Aviv yönetimine ait olduğunu belirtti. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, “Gazze’ye yönelik barbarca bombalama sürecinin tırmandırılması ve sivillerin hedef alınması daha önceden planlanmış bir eylem. Bunun yankılarının sorumluluğu işgal güçlerine ait ve suçlarının bedelini en ağır şekilde ödeyecek” ifadelerini kullandı. Filistin direnişinin, kendini müdafaa ettiğini ve halka yönelik saldırılara cevap verme görevini yerine getirdiğini aktaran Kanu, İsrail’in bu topraklar üzerinde herhangi bir denklemi uygulamada başarılı olamayacağını vurguladı.

İLK SALDIRI İSRAİL’DEN

Gazze’ye yönelik saldırılardan önce Gazze’den İsrail tarafına 180 roket atıldığı belirtildi. Roketlerin atılma nedenini Filistin İslami Cihad Hareketi “Kassam Tugayları’nın iki mensubunun eğitim tatbikatı yaptığı sırada İsrail ordusuna ait bir tankla düzenlenen saldırıda şehit edilmesi” olarak açıkladı. Gazze Şeridi’nden bu saldırıya misilleme olarak fırlatılan roketlerden 30’unun “Demir Kubbe” hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü kaydedildi. Misillemede 11 İsrailli yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze’deki artan gerginlik sebebiyle güvenlik kabinesini başkent Tel Aviv’de acil toplantıya çağırdı.

Gazze’de savaş hazırlığı