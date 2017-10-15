AP: Somali'de bombalı saldırıda ölü sayısı 189'a yükseldi
AP: Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırıda ölü sayısı 189'a yükseldi.
Dün Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 189'a çıktığı bildirildi. AP'nin geçtiği habere göre, dün toplu taşıma araçları için kullanılan bir istasyona düzenlenen saldırıda ölü sayısı 189'a çıktı.
Terör örgütü Eş-Şebab tarafından yapıldığı tahmin edilen saldırı nedeniyele ülke egenelinde 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.
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