Apple CEO’su 23 Nisan’ı kutladı
Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, Twitter hesabında Türkçe mesaj yayınladı.
23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlayan Cook, mesajında Türk çocuklarının Apple’ın akıllı telefon markası IPhone ile çektiği fotoğrafları paylaştı. Tim Cook’un Türkçe olarak Twitter’da paylaştığı kutlama mesajını 4.6 milyon takipçisi gördü.
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