Arakan’da insanın değeri 36 dolar!

Ateşe verilen köylerinden canını zor kurtaran Arakanlıların Bangladeş kıyısına çıkmak için kişi başı 36 dolar ödemek zorunda kaldığı öğrenildi. AA’ya konuşan yerel kaynaklar teknelere gerekli parayı ödeyemeyen mülteciler hayatta kalabilmek için ziynet eşyalarını verdiğini belirtirken, tek geçim kaynağı olan hayvanlarını da yanında götürmeye çalışan Müslüman köylülerin büyükbaş hayvanlarını ancak 5’te 1 fiyatına satabildiği ifade edildi.