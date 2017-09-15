Arakan’da insanın değeri 36 dolar!
Myanmar’ın Arakan vilayetinde ordu birlikleri ve Budist çetelerin katliamından kaçan Müslümanların yaşadığı zulme her gün bir yenisi ekleniyor.
Ateşe verilen köylerinden canını zor kurtaran Arakanlıların Bangladeş kıyısına çıkmak için kişi başı 36 dolar ödemek zorunda kaldığı öğrenildi. AA’ya konuşan yerel kaynaklar teknelere gerekli parayı ödeyemeyen mülteciler hayatta kalabilmek için ziynet eşyalarını verdiğini belirtirken, tek geçim kaynağı olan hayvanlarını da yanında götürmeye çalışan Müslüman köylülerin büyükbaş hayvanlarını ancak 5’te 1 fiyatına satabildiği ifade edildi.
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