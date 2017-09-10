Arakan'da Myanmar askerleri ve Budist milliyetçilerin yaktığı köylerden yükselen dumanlar Bangladeş tarafından net şekilde görülüyor

Myanmar askeri güçlerinin ve Budist milliyetçilerin 25 Ağustos'ta başlattığı sürgün ve katliamdan kaçan Arakanlı Müslümanların, Naf Nehri'ni geçişleri devam ediyor.

Resmi kaynaklar, mültecilerin sayısını 300 bin olarak bildirirken, çoğunun bebek, kadın ve yaşlılardan oluştuğu dikkati çekiyor.

Myanmar'ın dağlık alanlarında sıkışıp kalan Müslümanlar, günlerce yol yürüdükten sonra balıkçıların yardımıyla Naf Nehri'ni geçiyor.

Yakılan köylerinden ve evlerinden yanlarına alabildikleri eşyaları sırtlanan Arakanlılardan bazılarının küçükbaş hayvanlarını da taşıdıkları görüldü.

Arakanlı mülteciler, Naf Nehri'nden sonra Bangladeş sınırına kadar uzayan pirinç tarlalarındaki 1 metrekarelik tepeciklerde saatlerce bekliyor.

Bangladeş askerlerinin Naf Nehri'nin kollarında 100 metre aralıklarla nöbet kulübeleri kurduğu görülürken, başta gazeteciler olmak üzere sivillerin ve yabancıların bölgeden geçişlerine izin verilmiyor.

Sınırın sıfır noktasında kurulan nöbet kulübelerinin çevresi Arakanlılar için bekleme noktası haline gelirken, burada bir süre bekleyen mültecilerin kontrollü olarak Bangladeş'e geçmelerine müsade ediliyor.

Arakan'dan dumanlar yükseliyor

Mültecilerin geçişleri sürerken, Myanmar askerleri ve Budist milliyetçilerin yaktığı köylerden yükselen dumanlar Bangladeş tarafından net şekilde görülüyor.

Yaşlı mültecilerin sırtlarda taşındığı zorlu yolculuk, yağmur nedeniyle yükselen su engeliyle karşılaşıyor. Zaman zaman bel seviyesindeki çamurdan geçmek zorunda kalan mülteciler, kıyıya çıktıklarına İHH ve bazı yerel kuruluşların dağıttığı kumanya ve nakdi yardımla yeni hayatlarına başlıyor.

İHH'nın yardımları sürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, olayların başladığı ilk günden itibaren Arakanlı mültecilere yaptığı yardımları sürdürüyor.

Mültecilerin Bangladeş'e ayak bastıkları ilk andan itibaren insani yardımları dağıtan İHH ekipleri, gün içinde de sıcak yemek, kumanya ve nakdi yardım faaliyetlerine devam ettiriyor.

İHH ekipleri bugün de Teknaf bölgesindeki kamplarda 2 bin kişilik kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.