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Arap Birliği Rohingya Müslümanlarına yönelik şiddeti kınadı

Arap Birliği ve Arap Parlamentosu Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik şiddet eylemlerinin ve ihlallerin tırmandırılmasını kınadı.

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Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar yetkililerinden, Rohingya Müslümanlarına yönelik ihlallerin soruşturulması ve suçlulardan hesap sorulması için gereken önlemleri alarak, sorumluluk üstlenmesi istendi.
 
Açıklamada, Rohingya Müslümanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve on yıllardır çektikleri sıkıntıları çözüme ulaştırmak için çaba harcanması çağrısında bulunuldu.
 
Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada da Birleşmiş Milletler, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT), Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı katliamları durdurmak için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.
 
Açıklamada, "insanlık suçu işleyen, sistematik olarak dini ve etnik temizlik yapan suçluların" Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) çıkarılması gerektiği belirtildi.
 
Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti.
 
Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

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