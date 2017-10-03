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Arap ülkeleri, Las Vegas saldırısını kınadı

ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırı Arap ülkeleri tarafından kınandı.

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Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet içindeki insanları korkutmak için işlenen bu saldırılar insani ilkelerin çiğnenmesi anlamına gelmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ezher Kurumu da "Bu saldırı, terörün dini ve vatanı olmadığını gösteriyor." açıklamasında bulunarak saldırıyı kınadı. Açıklamada, uluslararası topluma, nefret ve radikalizme teşvik eden grup ve fikirlerle mücadelede birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise ABD'li mevkidaşı Donald Trump'a gönderdiği ve Filistin haber ajansı WAFA'da yayımlanan taziye mesajında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa diledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Kraliyet Divanı'nın açıklamasına göre Trump'a taziye mesajı gönderdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Trump'a gönderdiği telgrafta saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

 

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