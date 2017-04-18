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Arnavutluk Başbakanı Rama’dan flaş açıklama: Kosova ile birleşebiliriz

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Balkanların Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik perspektifinin dışlanması durumunda Arnavutluk ile Kosova’nın birleşmesi konusunun dışlanamayacağını belirtti.

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Başbakan Rama, “Politıco” gazetesine verdiği mülakatta, üyelik konusunun AB’nin genişleme ajandasından çıkarılmasının neticesi olarak Balkan ülkelerinin çılgına dönmesi durumunda Avrupa’nın kabus yaşayabileceğine dikkat çekti. “Balkanlar, AB’den çok diğer aktörlerin daha nüfuzlu olacağı gri bir bölgeye dönüşecek” şeklinde açıklama yapan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk’un Kosova ile tek taraflı birleşmesinin mümkün olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı. Rama, Balkanlarda barışın korunabilmesi için tek seçeneğin, AB yolunun açık kalmış  olması, AB perspektifinin net olması ve AB karşı duyguların pozitif kalması olduğunu vurguladı.
 

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