Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Artık yemiyoruz nokta

Gözümüzün önünde terör örgütü YPG’yi silaha boğan ABD, yine yalanlara sığındı; “YPG-PKK’ya silah-patlayıcı vermiyoruz, nokta” açıklaması yaptı.

  • 1
  • 8
  • 2
  • 1
  • 9
  • 3
x

Suriye’de iç savaşın sona erdirilmesi için çaba harcayan Türkiye ile Rusya’nın uyarılarına rağmen ABD, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’ye silah sağlamaya devam ediyor. Son iki haftada terör örgütüne üçüncü askeri sevkiyatını gerçekleştiren Washington yönetimi, en büyük silah desteğini önceki gün terör örgütünün kontrolündeki Haseke’ye ulaştırdı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass’ın geçen Cuma günü “PYD’ye silah sağlamıyoruz” açıklaması yaptığı sırada da bölgedeki Rümeylan hava üssüne askeri kargo uçakları indiği öğrenildi. Askeri kargolar bu uçaklardan ABD helikopterlerince alınarak farklı bölgelere taşındı.

BÜYÜK SEVKİYAT

ABD liderliğindeki koalisyon terör örgütleri ile mücadeleye destek sağlamadığı gibi, ABD; bölgede terörü ve çatışmaları sürekli hale getirecek hamlelerini sürdürüyor: Yerel kaynakların aktardığına göre, ABD askerleri 13 Aralık’tan bu yana örgüte son iki haftanın en büyük askeri yardımını önceki akşam gerçekleştirdi. Buna göre, Rümeylan’a ABD kargo uçaklarını inerken, Erbil’den yola çıkan üstü örtülü onlarca TIR, Irak sınırından geçerek PYD/PKK bölgesine ulaştı. Bölgeden haber veren bir başka kaynak ise TIR’ların bir kısmının Kamışlı’dan geçişine tanıklık ettiğini bildirdi. Öte yandan, Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ’ı desteklediği yönündeki açıklamasında haklılık payı olduğunu söyledi.

OBAMA’YA TEŞEKKÜR

ABD, Suriye’deki muhalif unsurlar adı altında DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PYD’ye ‘taşınabilir hava savunma füzeleri’ (Stinger) verilmesini öngören yeni savunma bütçesini onaylamıştı. Senatodan ezici çoğunlukla geçen tasarıyı onaylayan Obama, kararı geçtiğimiz hafta imzalamıştı. PYD’nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözcüsü Telal Sillo, facebook sayfasından paylaştığı mesajda ABD’nin vereceği stinger füzelerinin yakın zamanda ellerine ulaşacağını bildirmiş, Başkan Obama’ya teşekkür etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konu hakkında yaptığı açıklamada, “Doğrudan tehdit olarak görüyoruz” demişti.

YİNE HARF OYUNU

Suriye’nin kuzeyini DEAŞ’tan temizlemek adına başlatılan operasyonda bir başka terör örgütü PKK/PYD’yi silahlandırma yoluna giden ABD, terörü desteklediğini inkâr ediyor. Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, ABD’nin PYD’ye silah desteği sağlamadığını, yalnızca DEAŞ’a karşı taktiksel destek verdiklerini savundu. Toner, “Biz sadece SDG’ye mühimmat ve malzeme sağladık” diyerek hedef şaşırtmaya devam etti. SDG’nin, PYD’nin ad değiştirmiş hali olduğu biliniyor. Öte yandan dün ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta” denildi. DEAŞ’la mücadele etmek yerine başka terör örgütlerine silah sunan ABD’nin, bölgedeki savaşı uzatarak karmaşa üzerinden hâkimiyetini sürdürmek istediği düşünülüyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
Mustafa Cetin29.12.2016 11:42
Destek verebilirsiniz sorun degil, buyuk devletsiniz ya hani, mertce soyleyin; bilelim dostumuzu dusmanimizi. Turk'den dusman mi edinmek istiyorsunuz? Iyi dusunun derim, tercih sizin.
  • 0
  • 0
Şikayet Et
erdinc29.12.2016 11:00
Her yıl bir müslüman ülke seçiliyor ve yok ediliyor. Bosna hersek,Irak,Libya,Suriye sırada hangi ülke var acaba?
  • 0
  • 0
Şikayet Et
deniz aka29.12.2016 10:48
Zaten ABD gibi dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız olmaz.Bugün dünyanın en büyük terör örgütü ABD dir.
  • 0
  • 0
Şikayet Et
veysiosal29.12.2016 10:03
allah-belanızı-versin-adam-ol-amarika
  • 0
  • 0
Şikayet Et
Emirşah29.12.2016 08:44
Terör devleti abd zulüm sonsuza dek sürmez Allah sonunuzu getirecektir.
  • 0
  • 0
Şikayet Et
dombira29.12.2016 08:35
abd'nin suriyedeki ussunu vuralim yerle bir edelim,daesi vurduk deriz,.!!
  • 0
  • 0
Şikayet Et
muro29.12.2016 02:14
eger usa daha guveniyoruz usa dostumuz her konu da alo obama derseniz kusura bakmayin salak mi derler bize usa degil mi terøre destek veren basina da islami diye bir sey uydurup sucu muslimanlara atan suriye de bir suru yerde kazik yedik halen usa diyoruz usa silah veriyor diye pkk vurulmaz diye kanun yok silah veren kim olursa vurun emrini ver askere maden dunya savaci gerek nato denen sey de ayni bilmem su bu madde derler trr saldiran terøre dokunmaz hepsi kalles bunu rusya iyi bilir
  • 0
  • 0
Şikayet Et
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA