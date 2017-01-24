Astana diplomasisi amacına ulaştı

Suriye’de 6 yıldır süren iç savaşı siyasi çözümle sonlandırmak için Türkiye, Rusya, İran girişimi ve BM’nin (Birleşmiş Milletler) desteğiyle Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen görüşmeler, üç ülkenin kabul ettiği ortak bildirinin açıklanmasıyla başarılı bir şekilde son buldu. Ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov’un okuduğu ortak açıklamayla ikinci gününde tamamlanan görüşmeler neticesinde, Suriye’deki ateşkesin izlenmesi amacıyla ortak mekanizma kurulmasının kararlaştırıldığı duyuruldu. Ortak mekanizmayı oluşturan mutabakat, sahadaki ateşkes ortamını izleme ve uygulanmasını sağlamayı öngörüyor. Üçlü mekanizmanın anlık izlemelerle ulaştığı bilgilerden hızla tespitte bulunarak, saldırıların durdurulması için taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanması bekleniyor.

ESAD YARGILANMALI

Abdrahmanov’un açıklaması sonrası basına konuşan muhalefet heyetinin Başkanı Muhammed Alluş, görüşmelerin ana gündeminin ateşkes ihlallerinin sona erdirilmesi olduğunu hatırlatarak, “Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yabancı terörist grupların ülkeden çıkarılması gerekiyor. Siyasi çözüm de Esad ve Suriye’de kan akıtan herkesin yargılanmasıyla gerçekleşecek” ifadesini kullandı. Alluş’tan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan muhalefet heyetinin sözcüsü Usame Ebu Zeyd, Rus heyetine, ateşkes ihlallerini denetlemek için kurulmasında uzlaşılan mekanizmanın yapısına ilişkin bazı öneriler sunduklarını, Rusya’nın 1 hafta içinde bu konuyu Türkiye ile de değerlendirerek kendilerine yanıt vereceğini ve 13 bin kadın siyasi mahkûmun serbest bırakılması için çalışma sözü aldıklarını aktardı.

TARAFLAR MEMNUN

Astana görüşmeleri sonunda Rusya, Türkiye ve İran’ın kabul ettiği ortak bildiriyi desteklediklerini kaydeden Suriye rejiminin baş müzakerecisi ve Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi de, “Görüşmeler bir başarı. Sonunda herkesin üzerinde uzlaşıya vardığı bir belge var” dedi ve muhaliflerin bir sınırlaması yokken bir yıllık ateşkes önerdiklerini dile getirdi. Taraflar önümüzdeki hafta içinde tekrar Astana’da bir araya gelecek. O toplantıda ateşkesin ayrıntıları ele alınacak. Geçici anlaşma, İran’a yönelik itirazların bir anlamda test edilmesi olarak değerlendiriliyor.

Mutabakat metninin maddeleri