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Astana toplantısından sonra Alluş açıklama yaptı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerine katılan Askeri Muhalefet Heyetinin başkanı Alluş, 'Tüm tarafları ateşkese uymaya çağırıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yabancı terörist grupların ülkeden çıkarılması gerekiyor' dedi.

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyetinin başkanı Muhammed Alluş, "Tüm tarafları ateşkese uymaya çağırıyoruz." dedi.

Alluş, görüşmelerin ana gündeminin ateşkes ihlallerinin sona erdirilmesi olduğunu hatırlattı.

"Tüm tarafları ateşkese uymaya çağırıyoruz" diyen Alluş, "Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yabancı terörist grupların ülkeden çıkarılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Garantör ülkeleri ve Birleşmiş Milletler'i (BM) ateşkesi ihlal eden tarafa yaptırım uygulamaya çağıran Alluş, "Hedefimiz, Suriye'de kalıcı, gerçek siyasi çözüme ulaşmaktır." dedi.

Alluş, bu çözümün Cenevre-1 Bildirisi, BM Güvenlik Konseyi'nin 3118 ve 2254 no.lu kararları çerçevesinde olması gerektiğine işaret ederek, "Siyasi çözüm, Beşşar Esed ve Suriye'de kan akıtan herkesin yargılanmasıyla gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Alluş'tan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan muhalefet heyetinin sözcüsü Usame Ebu Zeyd, Rus heyetine, ateşkes ihlallerini denetlemek için kurulmasında uzlaşılan mekanizmanın yapısına ilişkin bazı öneriler sunduklarını belirtti.

Rusya'nın 1 hafta içinde bu konuyu Türkiye ile de değerlendirerek kendilerine yanıt vereceğini ifade eden Ebu Zeyd, Rusya'nın kendilerine rejimin elindeki 13 bin kadın siyasi mahkumun serbest bırakılması için çalışma sözü verdiklerini söyledi.

Ebu Zeyd, Rusya'nın, rejim güçleri ve destekçilerinin Barada Vadisi'ndeki ateşkes ihlalleri ile tehcir tehdidiyle ilgili rejimin savunma bakanlığına uyarıda bulunduğunu aktardı.

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