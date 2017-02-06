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Astana’da Türk, Rus ve İranlı yetkililerin katıldığı görüşmeler sona erdi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla Suriye’deki ateşkesin güçlendirilmesini sağlayacak ortak mekanizma üzerine yapılan görüşmeler sona erdi.

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Rusya heyeti başkanı Stanislav Gadcimogamedov, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerde Suriye’deki ateşkesin sağlanması süreci, ateşkesin etkin bir şekilde izlenmesi ve kontrolünün sağlanması mekanizmalarının yanı sıra provokasyonların önüne geçilmesi konularının tartışıldığını belirtti.

Karşılıklı güvenin sağlanması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması için tedbirlerin de ele alındığını kaydeden Gadcimogamedov, “Heyetler, Suriye’deki ateşkesin sağlanmasında işbirliğine devam etmeye hazır olduğunu yinelediler.” dedi.

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzesi'nde yapılan görüşmelere Türk, Rus, İranlı yetkililerin yanı sıra BM temsilcileri katıldı.

Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde 23-24 Ocak'ta Astana'da yapılan toplantıda ateşkesin güçlendirilmesi için alınacak tedbirler görüşülmüştü. Toplantıya İran ve ABD'nin yanı sıra Beşşar Esed rejimi ile Suriye askeri muhalefetinden yetkililer katılmıştı.

Türkiye, Rusya ve İran, ateşkesin güçlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanması için aralarında ortak izleme ve denetleme mekanizması kurulmasında anlaşmıştı.

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