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Atina’dan Moskova’ya: Türkiye ile aramızı düzelt

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye sınırını ihlal edip casusluk faaliyetleri nedeniyle tutuklanan 2 Yunan askeri için Moskova’dan yardım istediği öğrenildi.

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Silahla sahaya inmesi nedeniyle ‘eşkıya Başkan’ olarak anılan PAOK Futbol Kulübü’nün sahibi İvan Savvidis, tutuklu askerlerin salıverilmesi adına Rusya lideri Vladimir Putin’e mektup yazdı. Çipras’ın talimatıyla harekete geçen Savvidis, mektubunda, Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki özel ilişkiyi kullanmasını talep etti. Metinde, “Siz Vladimir Vladimiroviç’ten dikkatinizi bu yılın Mart ayının 1’inden itibaren Türk yetkililer tarafından tutuklanan iki Yunan vatandaşı-askeri konusuna vermenizi rica ediyoruz. Tüm Yunanlar adına oldukça hassas olan bu konunun çözüme kavuşturulmasına yönelik sizin samimi desteğinizi talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

MAGANDA BAŞKAN ARACI OLDU

PAOK’un sahibi olan Ivan Savvidis, Selanik’te 11 Mart’ta oynanan bir futbol maçında, belinde tabancası ile sahaya girip hakeme “Sen öldün” diye bağırmıştı.

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