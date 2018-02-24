Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk: Bütçede bir çok alanda yüzde 45 kesinti yapmamız gerekecek
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk 'Bu fikir hoşuma gitmiyor ancak bu hayata geçirmemiz gereken bir karar. Uyum ve tarım harcamaları AB bütçesinin yüzde 70'ini kapsıyor. Söz konusu alanlarda kesinti yapmazsak diğer alanlarda yüzde 45 kesinti yapmamız gerekecek.' dedi.
- AA
Brüksel'deki gayriresmi zirvenin ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Tusk basına açıklamalarda bulundu.
- Juncker'den tarım ve uyum bütçesinde kesinti işareti
Juncker de AB'nin kurumsal meselelerinin ele alındığı zirvede, AB Komisyonu ve Konseyi başkanlıklarının birleştirilmesi konusunda liderler arasında görüş ayrılıkları olduğunu bildirdi.
Mali konular ile ilgili Juncker, Brexit sonrasında ortaya çıkacak boşluğun kapatılması için 14-15 üye ülkenin katkılarını arttırma niyetlerini beyan ettiğini söyledi.
"Yüzde 45 kesinti yapmamız gerekecek"
Juncker, gelecekteki bütçede uyum ve tarım harcamalarında kesinti yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu fikir hoşuma gitmiyor ancak bu hayata geçirmemiz gereken bir karar. Uyum ve tarım harcamaları AB bütçesinin yüzde 70'ini kapsıyor. Söz konusu alanlarda kesinti yapmazsak diğer alanlarda yüzde 45 kesinti yapmamız gerekecek." diye konuştu.
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