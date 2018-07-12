Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker rezil oldu
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde içkiyi fazla kaçırınca rezil oldu
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde içkiyi fazla kaçırınca rezil oldu.
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