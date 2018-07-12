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Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker rezil oldu

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde içkiyi fazla kaçırınca rezil oldu

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Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde içkiyi fazla kaçırınca rezil oldu.  

 

 

 

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