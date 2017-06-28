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Avrupa'da DEAŞ operasyonu düzenlendi

İspanya, Almanya ve İngiltere’de koordineli olarak terör örgütü DEAŞ militanlarına karşı operasyon düzenlendi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyon sürüyor.

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İspanya'nın ileri gelen gazetelerinden El Pais'in polis adliye kaynaklarına dayandırdığı haberine göre DEAŞ propagandası yapmak, eleman toplamak ve bunları Irak ve Suriye'ye göndermek suçlamasıyla İspanya'da Mallorca adasının başkenti Palma de Mallorca'da 4, Almanya'da 1 ve İngiltere'de 1 kişi gözaltına alındı.
 
İspanya merkezli operasyonun emri yüksek mahkeme tarafından verildi. Operasyonun dayandığı soruşturma 2015 yılında İspanya'da yaşayan bir Suriyelinin propaganda amacıyla kurduğu web sitesinin üzerine başlatılmıştı.
 
Operasyonun devam ettiği bildiriliyor. İçişleri Bakanlığı'na göre İspanya genelinde 2015 başından itibaren düzenlenen operasyonlarda 217, en yüksek seviyenin bir altının temsil eden 4. dereceden terörist saldırı alarmı verdiği 26 Haziran 2015'ten beri de 172 militan yakanladı.

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