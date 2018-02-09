Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avrupalı Türk gençlerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Her bir şehirde başka bir satırı okunan İstiklal Marşı ile Türk bayrağı açan UETD'li gençler Zeytin Dalı Harekatı'na da selam gönderdi.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa’da yaşayan Türk yurttaşlarınca 2004 yılında Köln merkezli kurulan sivil toplum kuruluşu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (Union of European Turkish Democrats) Kudüs, Londra, Zürih, Paris gibi birçok şehirde yaşayan Türk gençlerinin okuduğu İstiklal Marşı'nı bir videoda derledi.  

 

 

 

Her bir şehirde başka bir satırı okunan İstiklal Marşı ile Türk bayrağı açan UETD'li gençler Zeytin Dalı Harekatı'na da selam gönderdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit Akpınar´ı binler son yolculuğuna uğurladı

Şehit Akpınar´ı binler son yolculuğuna uğurladı

Karabük’te 10 binler şehidimizi uğurladı

Karabük’te 10 binler şehidimizi uğurladı

2018 taşeron işçi kadro başvuru sonuçları isim listeleri yayında

2018 taşeron işçi kadro başvuru sonuçları isim listeleri yayında

İşte Türklerin en çok tercih ettiği araçlar

İşte Türklerin en çok tercih ettiği araçlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA