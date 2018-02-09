Avrupalı Türk gençlerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Avrupa’da yaşayan Türk yurttaşlarınca 2004 yılında Köln merkezli kurulan sivil toplum kuruluşu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (Union of European Turkish Democrats) Kudüs, Londra, Zürih, Paris gibi birçok şehirde yaşayan Türk gençlerinin okuduğu İstiklal Marşı'nı bir videoda derledi.

Her bir şehirde başka bir satırı okunan İstiklal Marşı ile Türk bayrağı açan UETD'li gençler Zeytin Dalı Harekatı'na da selam gönderdi.