Avustralya hükümetinde revizyon

Turnbull, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında tarım ve su kaynakları bakanlığına David Littleproud'u, spor, kırsal sağlık ve bölgesel iletişim bakanlığına Bridget McKenzie'yi, insan hakları bakanlığına Michael Keenan'ı, sosyal hizmetler bakanlığına Dan Tehan'ı ve bölgesel kalkınma bakanlığına John McVeigh'i atadığını belirtti.

Dışişleri, savunma, finans, eğitim ve hazine bakanlarında değişiklik yapmayan Turnbull, İngiltere Yüksek Komiserliği görevine atanan Adalet Bakanı George Brandis’in yerine eski Sosyal Hizmetler Bakanı Christian Porter’ı getirdi.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Darren Chester’ın yerine de yardımcısı Barnaby Joyce atandı.

Sağlık sorunlarından dolayı görevini bırakan Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanı Arthur Sinodinos yerine İstihdam ve Kadın Bakanı Michaelia Cash getirildi.

- Göç ve Sınır Koruma Bakanlığının ismi değişti

Bu arada Göç ve Sınır Koruma Bakanlığının ismi İçişleri Bakanlığı olarak değiştirildi. Göç ve Sınır Koruma Bakanı Peter Dutton, görevine İçişleri Bakanı olarak devam edecek.

Bakanlar, Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove huzurunda yemin ederek görevlerine başlayacak.