Avustralya'da İslam karşıtı senatör burka yasağı istedi

Avustralya'da aşırı sağcı, İslam ve göçmen karşıtı Tek Ulus Partisi (One Nation) lideri Senatör Pauline Hanson kamuya açık alanlarda burka giyilmesinin yasaklanması için senatoya önerge verdi.

Geçen ay senatoya burka giyerek gelen ve Adalet Bakanı George Brandis başta olmak üzere senatörlerden yoğun tepki alan Hanson, bu kez senatoya burkanın kamuya açık yerlerde yasaklanmasını talep eden bir önergeyle geldi.

Federal Senatonun bugünkü oturumunda teklifi sunan Hanson, yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin yasaklanması gerektiğini ve bunları giyenlere 3 bin 360, kişileri yüzlerini kapatmaya zorlayanlara 6 ay hapis ve yaklaşık 34 bin dolar para cezası verilmesini istedi.

Senatoya burka giyerek gelme eylemini savunan Hanson, "Gerçek şu ki, bu eylem Avustralyalıların konuşmasını sağladı, tartışma yarattı." ifadesini kullandı.

Başbakan Malcolm Turnbull yönetimindeki Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümetinin gündemine de gelen burkanın yasaklanması, iktidarın küçük ortağı Ulusal Parti tarafından kabul görmedi.

Geçen hafta sonu Ulusal Parti'nin yıllık konferansında burka yasağı 51'e karşı 55 oyla reddedildi.

Burka yasağının senatoda destek bulması zor

Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Parti Başkanı Barnaby Joyce, konferansta böyle bir yasağın Avustralya'nın Suudi Arabistan ve Endonezya gibi nüfuslarının büyük bölümü Müslümanlardan oluşan ülkelerle ilişkilerini bozabileceğini hatırlatarak önerinin reddedilmesini sağladı.

Hanson'ın önergesinin senatonun gelecek tarihteki bir oturumunda ele alınması beklense de iktidar ortağı Ulusal Parti ve muhalefet partilerinin karşı olduğu burka yasağının senatodan geçecek sayıda üyeden destek bulma ihtimali zor görünüyor.