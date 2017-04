Avusturalya: Kuzey Kore durdurulamazsa büyük tehdit oluşturur

Bishop, Kuzey Kore'nin hafta sonu yaptığı başarısız füze denemesini ve bölgede artan gerginliği değerlendirdi.

Julie Bishop, ABD'nin strateji değişikliğini desteklediklerini ve askeri harekat dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. Kuzey Kore'nin füze programını sürdürmesine izin verilmesi halinde Avustralya'yı vurma potansiyeline sahip olabileceğini ifade eden Bishop, "Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ciddi tehdit." dedi.

Bölgedeki yükselen gerilimin, Kuzey Kore'nin tutumundan kaynaklandığına dikkati çeken Bishop, "Kuzey Kore, bölgesel ve küresel barış için yarattığı tehdidi büyük ölçüde artırdı. Gerginliklerin artması tamamen Kuzey Kore'nin kışkırtıcı davranışlarından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, BM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin bölgede gerilimi tırmandırdığını savunarak termonükleer savaşın her an çıkabileceğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hafta sonu başarısız bir füze denemesi yaptığının tespit edildiğini bildirmişti.