Avustralya, Kuzey Kore'ye yanıt verdi: Kitle imhaya değil halkınıza yatırım yapın
Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Kuzey Kore’nin ülkesine yönelik 'ABD'yi körü körüne takip etme' eleştirisine ve nükleer saldırı tehdidine cevap verdi. Bishop, Kuzey Kore yönetiminin, parayı kitle imha silahlarına değil halkın refahı için harcaması gerektiğini söyledi.
Syney Morning Herald gazetesinin aktardığına göre, Bishop "Kuzey Kore halihazırda komşularına ciddi bir tehdit teşkil ediyor. Kontrol edilmezse bu tehdit sınırları Avustralya'yı da kapsayan geniş bir alana yayılacak. Kuzey Kore yönetimi kitle imha silahları üretimine değil uzun zamandır güçlükler çeken halkının refahına yatırım yapmalı" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore, ABD'nin peşinden 'körü körüne' gitmekle suçladığı Avustralya'ya nükleer saldırı uyarısında bulunmuştu.
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