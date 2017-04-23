Avustralya, Kuzey Kore'ye yanıt verdi: Kitle imhaya değil halkınıza yatırım yapın

Syney Morning Herald gazetesinin aktardığına göre, Bishop "Kuzey Kore halihazırda komşularına ciddi bir tehdit teşkil ediyor. Kontrol edilmezse bu tehdit sınırları Avustralya'yı da kapsayan geniş bir alana yayılacak. Kuzey Kore yönetimi kitle imha silahları üretimine değil uzun zamandır güçlükler çeken halkının refahına yatırım yapmalı" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, ABD'nin peşinden 'körü körüne' gitmekle suçladığı Avustralya'ya nükleer saldırı uyarısında bulunmuştu.