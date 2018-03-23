Avusturya Başbakanı Kurz: Avusturya Rus diplomatları sınır dışı etmeyecek

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin Salisbury şehrinde zehirlenmesi konusunda çıkan uluslararası skandal yüzünden Rus diplomatlarını ihraç etmeyeceğini söyledi. Kurz yaptığı açıklamada, "Rus diplomatlar Avusturya'dan ihraç edilmeyecek" dedi.

Avusturya Başbakanı, AB üyelerinin İngiltere ile Skripal olayı üzerinden dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini, bu olayı kınadığını ifade etti.