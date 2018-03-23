Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avusturya Başbakanı Kurz: Avusturya Rus diplomatları sınır dışı etmeyecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'ne katılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturya'nın eski Rus ajanın zehirlenmesi davası yüzünden Rus diplomatlarını sınır dışı etmeyeceğini söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin Salisbury şehrinde zehirlenmesi konusunda çıkan uluslararası skandal yüzünden Rus diplomatlarını ihraç etmeyeceğini söyledi. Kurz yaptığı açıklamada, "Rus diplomatlar Avusturya'dan ihraç edilmeyecek" dedi.
 
Avusturya Başbakanı, AB üyelerinin İngiltere ile Skripal olayı üzerinden dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini, bu olayı kınadığını ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa´da rehine krizi: Bir polis vuruldu

Fransa´da rehine krizi: Bir polis vuruldu

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA