Avusturya Başbakanı Kurz: AB Türkiye'yle müzakereleri sona erdirmeli

Temmuz ayı başında AB dönem başkanlığını devralan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'da yayımlanan Ekathimerini'ye verdiği röportajda Türkiye ile ilgili tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

Gazetenin, "Türkiye'ye karşı olumsuz duruşunuzla biliniyorsunuz. AB ile Türkiye arasındaki gelecekteki ilişkinin nasıl olacağını açıklayabilir misiniz?" sorusuna Kurz, "Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleri vakit geçirilmeksizin durdurulmalıdır. Türkiye, son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı iş birliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

ÇANAKKALE GÖSTERİSİNE TEPKİ VE CAMİ KAPATMA KARARI

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırılmasına tepki göstererek, "Böyle bir olaya asla müsamaha göstermeyeceğiz" demişti.

2016 yılında çekildiği belirtilen ve haftalık "Falter" gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giydirilmiş çocuklar Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırıyordu.

Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtmişti.

Kurz, ayrıca Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söylemişti.

Sebastian Kurz gerçiğimiz ay ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve birkaç imamı sınır dışı edeceklerini de açıklamıştı.