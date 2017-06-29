Avusturya’da yeni yabancı yasası onaylandı

Avusturya'da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Halk Partisi (ÖVP) tarafından hazırlanan ve sığınmacıların oturum izni için yanlış beyanda bulunmaları durumunda 6 ay hapis ve 5 bin avro para cezasına çarptırılmalarını öngören yeni yabancı yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda onaylandığı duyuruldu.

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sığınmacıların şartlarını zorlaştıracağı belirtilen yasa tasarısının koalisyon ortakları ve muhalefet partisi Team Stronach'ın desteğiyle Bakanlar Kurulundan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından yasalaşması beklenen tasarının, sığınmacıların oturum vizesi başvurularında yanlış bilgi verdiklerinin tespit edilmesi durumunda 5 bin avro para cezası, yetişkinlere 6 ay, çocuklara ise 3 ay hapis cezası verilmesini öngördüğü belirtildi.

Bakanlar Kurulunda onaylanan yeni yabancı yasasının içeriğine de yer verilen açıklamada, sığınmacılara "Kırmızı-Beyaz-Kırmızı" olarak adlandırılan uzun süreli oturum vizesi alana kadar ikamet mecburiyeti getirileceği ve belirli bir bölge dışına çıkmalarına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, yeni yabancı yasasıyla ülkede yasa dışı bulunan kişilerin sınır dışı edilmesinin sağlanması ve sığınmacı statüsü reddedilenlerin kendi isteğiyle ülkeyi terk etmelerinin teşvik edilmesinin hedeflendiği bildirildi. Bu durumdaki şahısların ülkeyi terk etmedikleri takdirde 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılacakları ve temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmayacağı vurgulandı.

Tasarının Mecliste onaylanması halinde mülteci statüsü elde etmiş sığınmacıların sivil toplum örgütlerinin gözetiminde topluma yararlı işlerde düşük ücretlerle çalıştırılabilecekleri kaydedildi.

Yeni yabancı yasası merkez sağdaki ÖVP'den İçişleri Bakanı olan Wolfgang Sobotka tarafından geçen mart ayında gündeme alındığında ülkede tartışmalara neden olmuştu.